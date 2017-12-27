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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:32  27 декабря 2017 1

Крупный уральский банк подвел итоги 2017 года. «Активы превышают 140 миллиардов»

Клипарт. Екатеринбург, скб банк
В 2017 году банк внедрил новую платформу дистанционного обслуживанияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«СКБ-банк» подвел итоги 2017 года. В пресс-службе компании рассказали, что за прошедшие 12 месяцев кредитная организация оформилась в качестве банковской группы и стала одним из крупнейших самостоятельных банков в Урало-Сибирском регионе.

В состав банковской группы попали четыре дочерних компании: приобретенный в 2016 году калужский «Газэнергобанк», проектный офис SKB-Lab, сервис online-факторинга Ecombank и микрокредитная компания «СКБ-финанс». Активы группы превысили 140 миллиардов рублей, прибыль до налогообложения по состоянию на октябрь 2017-го — около 200 миллионов рублей.

В 2017 году банк также внедрил новую платформу дистанционного обслуживания для физических лиц и для предпринимателей. Приложение заняло четвертое место среди лучших российских интернет-банков для малого бизнеса и восьмое место среди российских мобильных банков для физических лиц по рейтингу агентства Markswebb Rank & Report.

«Большое количество клиентов банка получают услуги дистанционно. Большой популярностью пользуется online-заявка на потребительский кредит. В 2017 году подключен сервис SamsungPay для карт Mastercard, запущен сервис переводов „карта-карта“ на сайте банка и многие другие технологичные инструменты», — отметили в пресс-службе.

Виктор Дорофеев
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