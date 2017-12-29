Путин передал новогодний подарок челябинской школьнице

По поручению президента Владимира Путина главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин вручил челябинской пятикласснице Арине Аминевой новогодний подарок — лыжные ботинки и лыжный спортивный костюм. Просьбу о таком презенте девочка и ее мама направили главе государства по электронной почте, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГФИ.
«В своем письме Арина Аминева, проживающая с сестрой и мамой в Челябинске, рассказала об отсутствии возможности приобрести лыжную экипировку», — рассказал Артем Пушкин. Также главный федеральный инспектор передал юной челябинке и ее маме личное послание главы государства.
«Дорогие Арина и Анжелика! Поздравляю вас с Новым годом! Все мы с детских лет любим этот замечательный праздник, с его неповторимой атмосферой волшебства и ожидания чуда, с ароматом хвои и мандаринов. Под бой кремлевских курантов загадываем желания и надеемся на счастливые перемены. Убежден, что все ваши планы обязательно осуществятся, надо только верить в свою мечту, не бояться трудностей и настойчиво добиваться поставленной цели. В добрый час», — говорится в поздравительной открытке, подписанной Владимиром Путиным.
Как уже сообщало «URA.RU», это не первый случай, когда дети и взрослые получают подарки от президента. Под занавес уходящего года эксклюзивный презент получил также студент из Тюмени.