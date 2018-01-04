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Главные новости Свердловской области
13:06  04 января 2018 0

В Таиланде разбилась супружеская пара из Екатеринбурга

Таиланд, корабли, море берег
У мотоцикла, который арендовали туристы, отказали тормозаФото: Алена Полозова © URA.RU

Супружеская пара из Екатеринбурга получила серьезные травмы в ДТП в Таиланде. 45-летний Алексей Харьков и его гражданская жена Анна Тимофеева арендовали мотоцикл для самостоятельных экскурсий. Неполадки байка и стали причиной серьезной аварии.

ЧП произошло 30 декабря, когда Алексей и Анна возвращались с экскурсии. Как передает портал E1 со ссылкой на знакомых пары, у байка отказали тормоза и он потерял управление. В ДТП Алексей получил закрытые переломы ног, пневмоторакс, переломы грудного и поясничного отделов позвоночника с разрывом спинного мозга. Первые два дня мужчина находился в коме, ему сделали три операции. У Анны множественные переломы ребер, три открытых и два закрытых перелома рук.

Доставить супругов в Россию пока нельзя из-за их тяжелого состояния.

Наталья Володина
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