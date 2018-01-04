17:50 04 января 2018 1

Чтобы избавиться от проблемы, придется замедлить работу компьютера Фото: Flickr

Все процессоры Intel, выпущенные за последние 10 лет, имеют уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к паролям, файлам и данным. Эксперты отмечают, что речь идет о информации, которая находится в памяти ядра.

Из-за обнаруженной проблемы обычные программы могут получить доступ к содержимому в защищенной части памяти ядра, передает телеканал 360. Эту информацию могут перехватить даже через браузер.

В компании Intel не раскрыли технические подробности проблемы. По словам наблюдателей, она может быть в принципе работы процессоров. Чтобы избавиться от уязвимости, достаточно отделить память ядра от пользовательских процессов. Однако это существенно отразится на скорости работы всей системы — она замедлится на 17-23%.

Как писало «URA.RU», ранее в компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на разработке систем защиты от хакерских атак, рассказали об основных киберугрозах будущего. В следующем году хакеры будут атаковать разработчиков легального программного обеспечения, домашние роутеры и модемы.