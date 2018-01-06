04:59 06 января 2018 1

Мерзнущие пациенты пульмонологии вынуждены утепляться самостоятельно, но это не решает проблемы состояния помещений Фото: vk.com/ilovent

Пациенты пульмонологического отделения нижнетагильской Демидовской больницы вынуждены одеваться в теплую одежду, несмотря на то, что в здании установлены пластиковые окна. Как сообщил в соцсетях житель Нижнего Тагила, в настоящее время находящийся в стационаре, помещения медучреждения находятся в ужасающем состоянии.

«Стены крушатся, все в трещинах, по бокам кровь по всем стенам, провода торчат. Не трогаем, возможно под напряжением. Холодно очень, пациентам нужно тепло. Я даже не представляю, что происходит рядом в травматологии, где все рушится и какая сейчас температура. Благодарим только погоду, что нет холодов сильных», — поделился впечатлениями мужчина в городской группе в сети «ВКонтакте».

Свое негодование пациент подтвердил красноречивыми фотографиями. На них растрескавшиеся стены, прожженный линолеум, вываливающаяся штукатурка.

Тагильчане живо откликнулись на пост, подтверждая, что это правда. «Единственное медперсонал хороший», «Это цветочки, на Горошникова еще хуже», «На самом деле — ужас и кошмар. Плесень, антисанитария. А персонал, действительно — на вес золота».

1/8 Фото: vk.com/ilovent

Впрочем, у Демидовской больницы нашлись и защитники. «То, что определенные помещения нуждаются в ремонте- это очевидный факт. Но тем не менее, Демидовская делает все возможное для проведения ремонта, — написал в комментариях пользователь Максим Фролов. — На этаж, который на фото, заявка на капремонт в 2018 году подана в Минздрав». Комментатор отметил, что только за последние 4 года больница отремонтировала 15 тыс. кв.м площадей в различных отделениях и корпусах, и комментарии поз записью его очень сильно задели.

Ранее «URA.RU» сообщало, что не менее плачевная ситуация в гинекологическом отделении медучреждения. Там не было ремонта почти 20 лет. Здание, оставшееся без кровли в результате урагана, вынужденно подлатали, однако до нижних этажей ремонт так и не дошел.