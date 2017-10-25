13:54 25 октября 2017 0

Летом ураган сорвал крышу здания хирургического корпуса Фото: roofor.ru

В гинекологическом отделении «Демидовской больницы» в Нижнем Тагиле не было ремонта два десятка лет. Фотографии того, в каком состоянии находится сейчас отделение, появились в соцсетях. На снимках видны многочисленные трещины в стенах и даже настоящие дыры, заткнутые тряпками. Фотографии вызвали бурное обсуждение тагильчан, некоторые стали делиться своими историями лечения в этой больнице.

«Мы однажды проснулись ночью от того, что в палате „дождь“ шел, залило все на хрен. Кто-то после операции, кто-то уже почти здоров, я на сохранении была… Вот мы и сидели всей палатой полночи в коридоре», — вспоминает жительница Нижнего Тагила Юлия Кращенко.

Редакция «URA.RU» решила проверить достоверность этой информации и обратилась за объяснениями в «Демидовскую больницу». Один из ее руководителей, попросивший не указывать его фамилию, рассказал, что гинекологическом отделении не было ремонта минимум два десятка лет — точнее никто не помнит.

«Это у нас хирургический корпус, несчастливое здание. Летом ураган крышу сорвал, мы ее починили, но следы потопа до сих сохраняются. Ремонтировали второй этаж и четвертый. А до гинекологии, которая находится на третьем этаже, никак руки не доходят или денег на ремонт нет. По мере сил подклеиваем что-то, подкрашиваем, но это, конечно, не дело. Женщины особо не жалуются на условия в отделении, но, думаю, им там некомфортно», — поделился с «URA.RU» представитель администрации «Демидовской больницы».

В Свердловском минздраве сообщили, что им на лечебное учреждение никто не жаловался. «Если к нам обратятся с жалобой, то будет организована официальная проверка. Снимки можно сделать где угодно, неизвестно, правда это или нет», — сказал «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения региона.