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Главные новости Свердловской области
10:20  09 января 2018 0

На Средний Урал придет «оттепель» перед арктическими морозами

Оттепель,лужи, грязь. Курган, грязь в городе, мокрый снег, оттепель
Из-за теплой погоды и снегопадов на улицах ожидается грязь, а затем гололедФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начало первой рабочей недели 2018 года в Свердловской области будет относительно теплым. Однако ближе к выходным температура начнет постепенно падать и неделя завершится морозами. Ожидаются снежные осадки и гололед.

Так, во вторник, 9 января, температура не опустится ниже минус 5 градусов днем, минус 8 — ночью. В среду столбики термометров достигнут отметки минус 8 градусов днем, минус 11 — ночью, в четверг — минус 11 днем, минус 14 ночью. Ветер всю неделю ожидается западный, скорость не превысит 5 м\с. Также в регионе будет идти снег, сообщает Гидрометцентр России.

После «оттепели» начнутся арктические морозы до минус 30 градусов в регионах, сообщало «URA.RU». Такая температура ожидается на выходных — 12—14 января. Так, в Свердловской области в субботу ожидается похолодание до минус 24 градусов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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