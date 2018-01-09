На Средний Урал придет «оттепель» перед арктическими морозами

Начало первой рабочей недели 2018 года в Свердловской области будет относительно теплым. Однако ближе к выходным температура начнет постепенно падать и неделя завершится морозами. Ожидаются снежные осадки и гололед.
Так, во вторник, 9 января, температура не опустится ниже минус 5 градусов днем, минус 8 — ночью. В среду столбики термометров достигнут отметки минус 8 градусов днем, минус 11 — ночью, в четверг — минус 11 днем, минус 14 ночью. Ветер всю неделю ожидается западный, скорость не превысит 5 м\с. Также в регионе будет идти снег, сообщает Гидрометцентр России.
После «оттепели» начнутся арктические морозы до минус 30 градусов в регионах, сообщало «URA.RU». Такая температура ожидается на выходных — 12—14 января. Так, в Свердловской области в субботу ожидается похолодание до минус 24 градусов.