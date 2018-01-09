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14:38  09 января 2018 0

Югорчанин погиб, катаясь на «ватрушке»

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск., тюбинг, ватрушки
Тюбинг — не только развлечение, но и опасный вид спортаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Когалыма скончался после катания на «ватрушке», которая была прикреплена к автомобилю. Инцидент произошел 8 января.

Снегокат и надувные санки с двумя 23-летними молодыми людьми на них были присоединены к Daewoo Nexia, за рулем которой была девушка 1995 года рождения, цитирует ТАСС пресс-службу регионального управления ГИБДД. Они выкатились на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai Sonata, за рулем которого был молодой человек 1991 года рождения. В результате аварии пострадали оба человека на «ватрушке», один из них позже скончался.

Ранее «URA.RU» писало о семилетнем мальчике, который также погиб в Подмосковье во время катания на тюбинге. Скатываясь с горы, он врезался в дерево и умер от перелома основания черепа.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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