Югорчанин погиб, катаясь на «ватрушке»

Житель Когалыма скончался после катания на «ватрушке», которая была прикреплена к автомобилю. Инцидент произошел 8 января.
Снегокат и надувные санки с двумя 23-летними молодыми людьми на них были присоединены к Daewoo Nexia, за рулем которой была девушка 1995 года рождения, цитирует ТАСС пресс-службу регионального управления ГИБДД. Они выкатились на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai Sonata, за рулем которого был молодой человек 1991 года рождения. В результате аварии пострадали оба человека на «ватрушке», один из них позже скончался.
Ранее «URA.RU» писало о семилетнем мальчике, который также погиб в Подмосковье во время катания на тюбинге. Скатываясь с горы, он врезался в дерево и умер от перелома основания черепа.