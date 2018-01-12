В Челябинске ищут мальчика, который ушел в школу и не вернулся

В Челябинске правоохранительные органы ведут поиски 13-летнего Ивана Шальнова, который 10 января ушел в школу и не вернулся домой. В полицию с просьбой о помощи обратилась мать ребенка.
«10 января в Металлургическом районе мальчик ушёл из дома в школу, с тех пор его местонахождение неизвестно. В ночь на 11 января в полицию с заявлением обратилась мама ребенка», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинску Светлана Калмыкова.
Известно, что школьник уже пропадал в 2015 году. Однако в полиции отметили, что Шальнов не состоит на учете в полиции и не относится к категории «трудных».
Приметы мальчика: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в черную шапку с серой полоской, темно-синюю куртку с бело-желтыми вставками, синие джинсы и черную обувь. С собой у школьника черная сумка на длинном ремне. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции по Металлургическому району: 735-20-03 или по номеру 02.