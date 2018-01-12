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Главные новости Челябинской области
16:02  12 января 2018 1

В Челябинске ищут мальчика, который ушел в школу и не вернулся

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , мальчик в окне, рука на стекле, ребенок на подоконнике
13-летний школьник не вернулся домой после занятийФото: depositphotos.com © URA.RU

В Челябинске правоохранительные органы ведут поиски 13-летнего Ивана Шальнова, который 10 января ушел в школу и не вернулся домой. В полицию с просьбой о помощи обратилась мать ребенка.

«10 января в Металлургическом районе мальчик ушёл из дома в школу, с тех пор его местонахождение неизвестно. В ночь на 11 января в полицию с заявлением обратилась мама ребенка», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинску Светлана Калмыкова.

Известно, что школьник уже пропадал в 2015 году. Однако в полиции отметили, что Шальнов не состоит на учете в полиции и не относится к категории «трудных».

Приметы мальчика: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в черную шапку с серой полоской, темно-синюю куртку с бело-желтыми вставками, синие джинсы и черную обувь. С собой у школьника черная сумка на длинном ремне. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции по Металлургическому району: 735-20-03 или по номеру 02.

Сергей Макеев
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