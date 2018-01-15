20:27 15 января 2018 0

Поножовщина в школе «прославила» Пермь на всю страну Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат Пермской городской думы Андрей Солодников, который несколько лет назад создал подростковый военно-патриотический клуб «Гроза» при школе №136, выразил уверенность, что причиной страшной поножовщины в школе №127 стало отсутствие реальной молодежной политики и многолетняя деструктивная работа городского департамента образования.

«Пермь — город без будущего для молодежи. Чиновники подростками не занимаются. Лучшие ребята, отличники учебы, смелые и инициативные, те, кто хочет лучшей жизни, уезжают в другие города. Нет в Перми пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом. Практически все секции платные. Вечерами молодежь толпами ходит в магазины спиртного. Результат всего этого мы видим — город опять „прославился“ на всю страну», — говорит Солодников и вспоминает, что, когда создавалась «Гроза», власти не помогали и не проявляли к этому никакого интереса.

Андрей Солодников убежден, что у пермских подростков просто нет нормальных условий для жизни и развития Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник агентства отметил, что недавно побывал в Санкт-Петербурге и стал свидетелем того, как молодежь массово самостоятельно занимается спортом, многие отказываются от курения и спиртного. В городе развита спортивная инфраструктура, очень много тренажерных залов, обустроенных парков для велосипедистов и легкоатлетов.

В Перми же пропаганда здорового образа жизни, по мнению экс-депутата, ограничивается лишь позитивными отчетами чиновников и сомнительными докладами силовиков об успешной борьбе с наркоманией. «Нет в Перми и нормальной работы для молодежи, нет перспектив и возможности создать нормальную, обеспеченную семью. Подростки просто не понимают, ради чего им учиться. Чтобы идти работать менеджером по продажам или в сеть супермаркетов за 15 тысяч рублей в месяц?» — рассуждает Солодников.

В пермской школе №127, в понедельник, 15 января, двое подростков, вооруженных ножами, напали на учащихся четвертого класса. Ранения получили 12 детей. Учительница, защитившая школьников, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного Комитета РФ.