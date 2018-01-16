Волонтеров из Челябинска до слез растрогала история преданной дружбы двух бездомных — человека и собаки. Бомж не пожелал расставаться с животным, когда ему предложили приют, в котором не предусмотрено мест для собак. Информация об этом появилась в группе «Приют для животных „БиМ“, Челябинск» во «ВКонтакте».
Мужчина приехал на Южный Урал из другого региона и, по стечению обстоятельств оказавшись без денег и документов, вынужден был жить на трубах. К нему прибился уличный пес, с которым они стали настоящими друзьями. Спустя некоторое время реабилитационный центр для людей, попавших в трудную ситуацию, предложил мужчине помощь. Однако он отказался от предложения, не захотев оставлять своего нового четвероногого друга на улице — центр не мог приютить пса.
Руководитель центра обратился к волонтерам приюта для животных с просьбой забрать животное к себе. Добровольцы занялись поиском машины, чтобы привезти бездомную собаку. А мужчина решил дождаться, когда пес обретет новый дом, и только потом отправиться в приют, где ему собираются помочь восстановить документы и вернуться к нормальной жизни, пишет ГТРК.
Ранее в одном из челябинских приютов появился необычный питомец. Волонтеры приютили собаку, имеющую поразительное сходство с медведем по внешности, сообщало «URA.RU».