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17 января 2018
16 января 2018
15 января 2018
19:56  16 января 2018 2

Бездомный в Челябинске отказался от жилья ради уличного пса

Открытие скейт-городка, осмотр губернатором Алексеем Кокориным объектов программы
Мужчина не захотел расстаться с четвероногим другом (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Волонтеров из Челябинска до слез растрогала история преданной дружбы двух бездомных — человека и собаки. Бомж не пожелал расставаться с животным, когда ему предложили приют, в котором не предусмотрено мест для собак. Информация об этом появилась в группе «Приют для животных „БиМ“, Челябинск» во «ВКонтакте».

Мужчина приехал на Южный Урал из другого региона и, по стечению обстоятельств оказавшись без денег и документов, вынужден был жить на трубах. К нему прибился уличный пес, с которым они стали настоящими друзьями. Спустя некоторое время реабилитационный центр для людей, попавших в трудную ситуацию, предложил мужчине помощь. Однако он отказался от предложения, не захотев оставлять своего нового четвероногого друга на улице — центр не мог приютить пса.

Руководитель центра обратился к волонтерам приюта для животных с просьбой забрать животное к себе. Добровольцы занялись поиском машины, чтобы привезти бездомную собаку. А мужчина решил дождаться, когда пес обретет новый дом, и только потом отправиться в приют, где ему собираются помочь восстановить документы и вернуться к нормальной жизни, пишет ГТРК.

Ранее в одном из челябинских приютов появился необычный питомец. Волонтеры приютили собаку, имеющую поразительное сходство с медведем по внешности, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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