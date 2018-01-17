13:55 17 января 2018 0

У уральцев возникли проблемы с авиакомпанией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семья из Екатеринбурга вынужденно задержалась в Стамбуле вместо полета на Гоа. По словам уральцев, сотрудники авиакомпании «Турецкие авиалинии» ошиблись при проверке виз, из-за чего нужный самолет улетел без россиян.

«Мы прилетели в Стамбул, погуляли там, вечером пошли на посадку на рейс из Стамбула в Дели. Из Дели должны были улететь на Гоа. И нас не пустили, сказали, что наша электронная виза неверная. Стали пробивать нас через сайт визового центра, меня, мужа, одного ребенка нашли, а второго ребенка не стали, так как приехал последний автобус на самолет. В итоге мы не улетели», — рассказала «URA.RU» Марина Воложанина.

По словам женщины, доказывать свою правоту пришлось несколько часов. В это время маленькие дети пытались заснуть на креслах в аэропорту.

«Мы пошли в офис „Турецких линий“ в аэропорту. Вызвали директора, он просмотрел видеокамеры, проверили наши визы по сайту и признал, что это их ошибка, что девушка не знала, что такая форма действительная. В итоге нам дали билет до Дели через сутки. А вот путь до Гоа нам пришлось повторно оплачивать самим. От всех переживаний муж и сын заболели, у обоих температура под 40. Теперь боимся, что компания не компенсирует нам деньгами билеты до Гоа», — поделилась Воложанина.

Получить оперативный комментарий в офисе «Турецких авиалиний» в Екатеринбурге не удалось — на телефонные звонки никто не отвечает. Как рассказал «URA.RU» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в подобных случаях туристам необходимо подавать претензию в офис авиакомпании.

«По законам у туристов есть 30 дней с момента происшествия, чтобы подать претензию. В течение 10 дней компания должна дать ответ. „Турецкие авиалинии“ дорожат репутацией, поэтому если это действительно их вина, то, думаю, туристам удастся компенсировать потери», — отметил эксперт.

1/2 Детям пришлось спать на креслах Фото: Марина Воложанина

Представитель турагентства FRIENDS.TRAVEL Дмитрий Денгольц в беседе с «URA.RU» заявил, что ситуация, в которой оказались уральцы, редкость. Тем не менее от подобных инцидентов никто не застрахован.

«Чтобы обезопасить себя, нужно заранее узнавать, работает ли принимающая сторона с электронными визами, стараться не брать короткие пересадки и приезжать в аэропорты заранее», — поделился опытом представитель отрасли.