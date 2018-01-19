Напавший на школу в Бурятии подросток хотел стать следователем

23:34 19 января 2018 1

Подросток говорил, что хотел стать следователем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики провели обыск в доме напавшего на школьников с топором подростка, а также пообщались с его отчимом, который оказался майором ВДВ.

Во время обыска оказалось, что пропал хранившийся в шкафу штык-нож старого образца, который отчиму подарили его сослуживцы. Более того, в гараже не нашли и топор. А вот происхождение бутылок с зажигательной смесью пока полиция так и не установила, пишет Life.

Во время следственных мероприятий отчим рассказал силовикам, что пасынок был спокойным человеком, учился на тройки, а на вопросы о будущей профессии отвечал, что видит себя следователем или военным. Накануне нападения ничего странного в поведении подростка мужчина не заметил.

19 января в школе №5 в Улан-Удэ под видом учеников вошли подростки. По информации СМИ, их было двое. Они открыли дверь одного из классов, бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью и начали рубить топором выбегающих из помещения школьников.

Как пишет РБК со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева, в результате нападения пострадали четверо учеников и 44-летняя учительница. Она и трое детей находятся в тяжелом состоянии.