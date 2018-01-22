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22 января 2018
14:05  22 января 2018 0

Мессенджерам запретили афишировать сотрудничество с правоохранительными органами

Социальные сети. Курган, социальные сети, Скайп, интернет, мессенджеры
Мессенджеры должны предоставлять доступ к информационной системе не позднее 3-х месяцев с даты запроса ФСБФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство РФ обязало администрации месссенджеров хранить в тайне любую информацию «о конкретных фактах и содержании» взаимодействия с госорганами. Такие изменения утверждены в правилах взаимодействия владельцев мессенджеров с государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Теперь отдельным пунктом прописан запрет на размещение специальных технических средств, используемых в рамках такого сотрудничества, за рубежом, сообщает Life.ru. Также теперь мессенджеры обязаны предоставить удаленный доступ к своей системе не позднее трех месяцев с момента получения соответствующего уведомления от ФСБ.

Ранее стало известно, что ФСБ составила в отношении Telegram административный протокол. По информации «Национальной службы новостей», претензии были направлены из-за непредставления информации, необходимой для декодирования передаваемых сообщений. За отказ сотрудничать с Федеральной службой безопасности популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей, сообщала «Федеральная служба новостей».

Также «URA.RU» писало, что эксперты из Германии нашли «брешь» в защите мессенджера WhatsApp. Они смогли получить доступ к серверам приложения, обойти пароли и внутренние ограничения и проникнуть в закрытый групповой чат, сумев добавить нового участника беседы в обход администратора группы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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