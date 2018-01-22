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23 января 2018
22 января 2018
20:04  22 января 2018 1

Медбрат в Германии убил почти 100 пациентов

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Бывший медбрат делал пациентам смертельные инъекцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Немецкая прокуратура предъявила обвинение бывшему медбрату Нильсу Хегелю. Он был осужден на пожизненное заключение за убийство шести пациентов, но теперь появилась информация о том, что на его счету почти сто жизней.

Сам Хильс Хегель заявлял, что лишил жизни почти 90 пациентов реанимационных отделений больниц Дельменхорста и Ольденбурга, пишет Life.ru. По данным полиции, преступник делал пациентам уколы, которые вызывали остановку сердца. Как заявил сам Хегель, он делал это для того, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и, таким образом, выступить в роли их спасителя в глазах коллег.

Преступные действия Хегеля еще в 2005 году впервые смог заметить другой работник больницы, когда один из пациентов остался жив после инъекции. Тогда экс-медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство, а позже стало известно о других его жертвах.

В жестокости по отношению к пациенту ранее был замечен медбрат из Краснотурьинска — он избил 92-летнего ветерана из личной неприязни, сообщала «Национальная служба новостей».

Софья Стеклова
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