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23 января 2018
16:40  23 января 2018 0

«Пенсионерки круче». Читинские стриптизерши сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, пилон, шест, обнаженка, танцевать стриптиз
Стриптизерши из Читы решили присоединиться к флешмобу Satisfaction ChallengeФото: depositphotos.com © URA.RU

Стриптизерши из Читы решили поддержать курсантов летного училища, которые сняли скандальную пародию на Satisfaction Benny Benassi. Девушки решили опубликовать свою версию клипа — его действие происходит в стрип-клубе.

Стриптизерши танцуют в откровенном нижнем белье со вложенными купюрами. «Пенсионерки круче», «С курсантами было лучше. Как-то душевнее, атмосфера более приятная», «Самое плохое, что стриптизеров не выгонят», — на многих пользователей соцсетей творение читинских работниц стрип-клуба не произвело особого впечатления.

Видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации буквально взорвало Интернет и раскололо российское общество на тех, кто ничего страшного в таком ролике не увидел, и непримиримых противников подобных развлечений. Видеоклип вызвал гнев ряда чиновников, однако многие известные личности и простые люди решили поддержать курсантов, которым грозило отчисление. К флешмобу Satisfaction Challenge присоединились даже питерские пенсионерки.

Софья Стеклова
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