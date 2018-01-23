Стриптизерши из Читы решили поддержать курсантов летного училища, которые сняли скандальную пародию на Satisfaction Benny Benassi. Девушки решили опубликовать свою версию клипа — его действие происходит в стрип-клубе.
Стриптизерши танцуют в откровенном нижнем белье со вложенными купюрами. «Пенсионерки круче», «С курсантами было лучше. Как-то душевнее, атмосфера более приятная», «Самое плохое, что стриптизеров не выгонят», — на многих пользователей соцсетей творение читинских работниц стрип-клуба не произвело особого впечатления.
Видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации буквально взорвало Интернет и раскололо российское общество на тех, кто ничего страшного в таком ролике не увидел, и непримиримых противников подобных развлечений. Видеоклип вызвал гнев ряда чиновников, однако многие известные личности и простые люди решили поддержать курсантов, которым грозило отчисление. К флешмобу Satisfaction Challenge присоединились даже питерские пенсионерки.