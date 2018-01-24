Центральный райсуд Челябинска признал Вячеслава Дубровского виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Олега Колесникова за прекращение «черной пиар-кампании» против него во время выборов 2016 года. Мужчина получил 4 года условного срока с испытательным сроком 3 года, сообщили «URA.RU» в правоохранительных органах. В пресс-службе суда подтвердили обвинительный приговор, но пока не располагают данными о наказании.
Обвиняемый был задержан после спецоперации силовиков, к которым обратился депутат Госдумы. Под контролем сотрудников ФСБ Колесников встретился в челябинской кофейне с лидером златоустовского движения «Люди из Стали» Валерием Усковым и его соратником Вячеславом Дубровским. Во время разговора последние заявили, что прекратят критические публикации против кандидата в своей газете «Правда города Златоуста» за 1 млн рублей.
После задержания Усков полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима, поскольку это уже вторая его судимость. Ранее он получил срок за незаконное хранение оружия.
Вячеслав Дубровский даже после этого отрицал свою вину, поэтому дело в отношении него рассматривалось отдельно. Вынося вердикт, суд учел, что это первая судимость пожилого человека.