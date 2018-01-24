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Главные новости Челябинской области
10:32  24 января 2018 0

Вымогатель денег у челябинского депутата Госдумы останется на свободе, но под контролем силовиков

Поездка в Карабаш Дубровский РМК Алтушкин Челябинск, алтушкин игорь, колесников олег
Второй вымогатель денег у Олега Колесникова (на фото) получил условный срокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска признал Вячеслава Дубровского виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Олега Колесникова за прекращение «черной пиар-кампании» против него во время выборов 2016 года. Мужчина получил 4 года условного срока с испытательным сроком 3 года, сообщили «URA.RU» в правоохранительных органах. В пресс-службе суда подтвердили обвинительный приговор, но пока не располагают данными о наказании.

Обвиняемый был задержан после спецоперации силовиков, к которым обратился депутат Госдумы. Под контролем сотрудников ФСБ Колесников встретился в челябинской кофейне с лидером златоустовского движения «Люди из Стали» Валерием Усковым и его соратником Вячеславом Дубровским. Во время разговора последние заявили, что прекратят критические публикации против кандидата в своей газете «Правда города Златоуста» за 1 млн рублей.

После задержания Усков полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима, поскольку это уже вторая его судимость. Ранее он получил срок за незаконное хранение оружия.

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, усков валерий
В отличие от Ускова (на фото), Дубровский получил условный срок
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вячеслав Дубровский даже после этого отрицал свою вину, поэтому дело в отношении него рассматривалось отдельно. Вынося вердикт, суд учел, что это первая судимость пожилого человека.

Сергей Леонов
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