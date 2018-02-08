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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:35  08 февраля 2018 0

Велосипедист, упавший в яму, требует миллион с дорожников Екатеринбурга. ФОТО

Ту самую яму до сих пор не заделалиФото: Сергей Радо

Житель Екатеринбурга Сергей Радо через суд требует один миллион рублей с МБУ «Октябрьский ДЭУ» Екатеринбурга, которое не выполняет, по мнению истца, свою работу.

«Я ехал в темное время, не заметил ямы на дороге на перекресте улиц Варшавской и Чистой. Когда колесо попало в яму, я вылетел из седла и упал на асфальт. Удар был такой сильный, что я потерял сознание», — рассказал «URA.RU» Сергей Радо. Проезжавший мимо автомобилист остановился и вызвал скорую помощь Сергею. В 36-й ГКБ, куда его привезли, у пострадавшего обнаружили множественные оскольчатые переломы лицевых костей черепа.

Пострадавший безуспешно выяснял отношения с ГИБДД и Октябрьским ДЭУ и в итоге обратился в суд. Заседание состоится во вторник, 13 февраля, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Радо требует компенсацию у дорожной службы, так как и спустя годы они не заделали яму на дороге, из-за которой он пострадал.

Этот снимок сделал врач 36-й больницы, когда велосипедиста привезла скорая помощь
Фото: Сергей Радо

Александр Лукманов
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