Дмитрий Бузылев, помимо участия в кино, являлся известным исполнителем цыганских песен
На 62-м году ушел из жизни актер Дмитрий Бузылев. Он был известен по работам в фильмах «Жестокий романс», «Табор уходит в небо» и «Сибирский цирюльник».
Как сообщает «Национальная служба новостей», артист, который принадлежал к старинной цыганской династии Бузылевых, ушел из жизни после продолжительной болезни.
Прощание с ним состоится 11 февраля в Доме кино. Похороны пройдут в тот же день на Пыхтинском кладбище Москвы.