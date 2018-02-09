{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:51  09 февраля 2018 0

Электросети в Свердловской области отремонтировали на 130 млн рублей

Клипарт, провода, электростанция, электросети, электрическая подстанция
«Облкоммунэнерго» в 2018 году планирует потратить на ремонт электросетей 133 млн рублейФото: depositphotos.com

Компания «Облкоммунэнерго» полностью выполнила план по ремонту электросетевых объектов в 2017 году. В целом на работы было потрачено 130 млн рублей.

«Многие объекты электросетевого хозяйства „Облкоммунэнерго“ принимало на свой баланс в крайне изношенном состоянии. Поэтому доля ремонтов, помимо реконструкции и нового строительства в рамках инвестпрограммы, традиционно высока», — пояснил заместитель главного инженера по электротехнической части «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Всего в 2017 году компания восстановила больше тысячи распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, а также 300 километров воздушных линий и почти 12 километров кабельных линий. В наступившем году «Облкоммунэнерго» планирует и дальше повышать надежность электроснабжения и отремонтировать еще больше объектов на 133 млн рублей.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров