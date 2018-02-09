Электросети в Свердловской области отремонтировали на 130 млн рублей

Компания «Облкоммунэнерго» полностью выполнила план по ремонту электросетевых объектов в 2017 году. В целом на работы было потрачено 130 млн рублей.
«Многие объекты электросетевого хозяйства „Облкоммунэнерго“ принимало на свой баланс в крайне изношенном состоянии. Поэтому доля ремонтов, помимо реконструкции и нового строительства в рамках инвестпрограммы, традиционно высока», — пояснил заместитель главного инженера по электротехнической части «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.
Всего в 2017 году компания восстановила больше тысячи распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, а также 300 километров воздушных линий и почти 12 километров кабельных линий. В наступившем году «Облкоммунэнерго» планирует и дальше повышать надежность электроснабжения и отремонтировать еще больше объектов на 133 млн рублей.