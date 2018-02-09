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10 февраля 2018
09 февраля 2018
22:28  09 февраля 2018 0

Финалисты «Лидеров России» пройдут тренинги для высшего кадрового резерва

Всероссийский конкурс управленцев
Лидеров выучат по высшему разрядуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» смогут пройти тренинги по программе подготовки высшего кадрового резерва. Об этом сообщил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Набор на тренинги будет проводиться весной этого года. Часть мест будет зарезервирована за финалистами-лидерами. Программу подготовки высшего кадрового резерва разработали специалисты РАНХиГС. Учеба направлена на развитие лидерских качеств, пишет ТАСС.

На всероссийский конкурс «Лидеры России» было подано около 200 тысяч заявок из всех регионов страны. В финал, который проходит с 6 по 11 февраля в Сочи, прошли 300 человек. Из них три десятка уральцев.

Семен Гринберг
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