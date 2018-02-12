«Без России — нет Игр»: заключенные выразили протест Олимпиаде-2018. ФОТО

Заключенные омской исправительной колонии №3 слепили снежный арт-объект в виде стелы с олимпийскими кольцами и надписью «Без России — нет игр». Фотографию в понедельник, 12 февраля, опубликовал в Twitter пользователь с ником @StalinGulag.
«В ИК №3 следят за „международной повесткой дня“ и всячески поддерживают российских спортсменов», — отметили в пресс-службе минспорта Омской области. Двухметровая стела слеплена из снега и разрисована разноцветными красками.
Таким способом осужденные решили выразить протест тому, что зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане проходят без участия российских спортсменов. Причиной недопуска стал допинговый скандал. Отечественные спортсмены вынуждены были ехать на Игры под нейтральным флагом.