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12 февраля 2018
14:30  12 февраля 2018 1

«Без России — нет Игр»: заключенные выразили протест Олимпиаде-2018. ФОТО

Омские заключенные выразили протест недопуску российских спортсменов на Олимпиаду 2018Twitter, @StalinGulag

Заключенные омской исправительной колонии №3 слепили снежный арт-объект в виде стелы с олимпийскими кольцами и надписью «Без России — нет игр». Фотографию в понедельник, 12 февраля, опубликовал в Twitter пользователь с ником @StalinGulag.

«В ИК №3 следят за „международной повесткой дня“ и всячески поддерживают российских спортсменов», — отметили в пресс-службе минспорта Омской области. Двухметровая стела слеплена из снега и разрисована разноцветными красками.

Таким способом осужденные решили выразить протест тому, что зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане проходят без участия российских спортсменов. Причиной недопуска стал допинговый скандал. Отечественные спортсмены вынуждены были ехать на Игры под нейтральным флагом.

Иван Шестак
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