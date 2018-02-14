Завершился первый этап работы над новыми правилами землепользования и застройки Екатеринбурга, которые должны быть утверждены в июне на заседании городской думы. Как сообщил «URA.RU» член рабочей группы по рассмотрению документа, были рассмотрены сотни поправок к первоначальной версии правил. Подавляющая часть из них носила незначительный характер и касались статуса конкретных участков. Но прозвучали и концептуальные идеи, часть из которых принята к рассмотрению.
Участвовавший в заседаниях депутат гордумы Александр Смолин добавил, что в числе последних были предложения начальника управления проектами ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Виктора Ананьева. Он выступил с инициативой изменения принципа развития города, превратив его в полицентричный мегаполис (создать на окраинах Екатеринбурга несколько новых деловых, коммерческих зон и территорий расположения органов власти, — прим. авт.). По мнению Ананьева, именно исходя из этого принципа необходимо проводить земельное зонирование муниципалитета.
Ананьев также считает, что устанавливаемые новыми правилами зонирование и регламенты должны задавать рамки для развития городов-спутников. В числе других его предложений — изменение списка объектов, которые можно строить в центральных зонах Екатеринбурга (Ц1). Строительство жилья в них сегодня является «условно разрешенным» видом деятельности. Это затрудняет развитие некоторых частей мегаполиса. Бизнесмен считает, что возведение жилья должно разрешаться в таких местах без дополнительных ограничений.
В пресс-службе администрации города добавили, что следующим этапом работы над правилами станет вынесение их на общественные слушания. В середине-конце марта глава города Евгений Ройзман подпишет постановление об их проведении. Дата проведения слушаний пока неизвестна.
Полномочие разрабатывать и устанавливать правила землепользования и застройки было возвращено администрации Екатеринбурга в начале 2018 года. В предыдущем году этим занималось министерство строительства Свердловской области.