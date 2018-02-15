В центральной городской больнице Красноуральска Свердловской области неожиданно закончились гипсовые бинты. Об этом сообщили в «URA.RU» читатели. Руководство больницы вместо покупки материалов решило обойтись более дешевым дедовским способом.
«Нам купили двадцатикилограммовый мешок гипса, и главврач говорит: „Делайте сами гипсовые бинты“. Как их сделать в соответствии с ГОСТ или хотя бы ТУ, я себе не представляю. Кроме того, у бинтов обязательно должен быть сертификат соответствия. Там много параметров надо учитывать: осыпаемость, вымываемость гипсового порошка не более 10%, плотность — 350-600 гр. на метр квадратный, прочность и так далее», — рассказал «URA.RU» Вячеслав Данилкин, заведующий отделением хирургии ЦГБ Красноуральска.
По словам доктора, гипс в отделении в силу специфики приходится накладывать достаточно часто. Для наложения гипсовой повязки на предплечье уходит один гипсовый бинт заводского производства, на голень требуется три-четыре бинта в зависимости от комплекции человека — для должной крепости гипсовой повязки надо сделать 10-12 слоев. Поэтому не исключено, что в изготовлении гипсовых бинтов придется задействовать весь персонал отделения, а может, даже привлечь больных.
Ранее «URA.RU» уже писало об этой больнице. Тогда новый главврач Наталья Королева отменила заочные дежурства хирургов. После публикации в «URA.RU» и выговора от министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова главврач был вынужден отменить свой приказ.