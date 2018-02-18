Легенда мирового хоккея оценил шансы сборной России на Олимпиаде

06:55 18 февраля 2018 0

Российские хоккеисты являются фаворитами Олимпиады-2018, считает Петер Форсберг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двукратный чемпион Олимпийских игр в составе сборной Швеции и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг оценил шансы сборной России по хоккею на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. По его мнению, российская команда имеет наиболее высокие шансы на победу.

«Олимпийские атлеты из России — фавориты в борьбе за золото, дальше идут сборные Швеции, Финляндии, Канады и Чехии. Глядя на команду США, я не думаю, что у них есть шанс», — приводит «Газета.ру» слова Форсберга.

Ранее, как напоминает RT, голкипер сборной США Райан Запольски, который пропустил в матче с россиянами четыре шайбы, также отметил высокий профессионализм хоккеистов из России.