Екатерина Андреева отреагировала на сообщения об уходе из программы «Время»

08:37 21 февраля 2018 0

Андреева успокоила своих поклонников постом в Instagram Фото: Екатерина Андреева, Instagram

Телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram заявила, что не собирается уходить из программы «Время». Как пояснила журналистка, она теперь будет работать на другие часовые пояса.

«От Волги и до Енисея — я веду „Время“ на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!» — приводит РИА «Новости» слова телеведущей.

Ранее стало известно, что вместо Екатерины Андреевой после десятилетнего перерыва программу «Время» начал вести заместитель генерального директора канала Михаил Клейменов. Необходимость перестановок пресс-служба телеканала объяснила запуском новостей на европейскую «орбиту».

Андреева работает ведущей с 1997 года. Как пишут «Аргументы недели», в ответ на просьбу одного из комментаторов в сети вернуться в передачу, Андреева отправила три эмоджи с воздушным поцелуем.