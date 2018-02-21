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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:37  21 февраля 2018 0

Екатерина Андреева отреагировала на сообщения об уходе из программы «Время»

Андреева успокоила своих поклонников постом в InstagramФото: Екатерина Андреева, Instagram
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram заявила, что не собирается уходить из программы «Время». Как пояснила журналистка, она теперь будет работать на другие часовые пояса.

«От Волги и до Енисея — я веду „Время“ на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!» — приводит РИА «Новости» слова телеведущей.

Ранее стало известно, что вместо Екатерины Андреевой после десятилетнего перерыва программу «Время» начал вести заместитель генерального директора канала Михаил Клейменов. Необходимость перестановок пресс-служба телеканала объяснила запуском новостей на европейскую «орбиту».

Андреева работает ведущей с 1997 года. Как пишут «Аргументы недели», в ответ на просьбу одного из комментаторов в сети вернуться в передачу, Андреева отправила три эмоджи с воздушным поцелуем.

Семен Гринберг
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