Известному музыканту Андрею Ширману, более известному как DJ Smash, придется перенести дополнительную операцию. Об этом избитый в пермском клубе экс-депутатом и его приятелем артист сообщил подписчикам в Instagram.
«Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами, и вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна», — написал он. Больничный музыканту продлили пока на три недели, завтра его ждет еще одна мини-операция, но «все под полным контролем талантливых врачей», о которых он обещает обязательно рассказать позже отдельным постом.
Кроме того, Ширман пообещал поклонникам новые подробности громкого дела: «А следствие идет. О деталях позже, но поверьте, скоро интересные новости не заставят себя ждать!» Ранее он уже успел опубликовать гей-видео со своим обидчиком. Кроме того, за коллегу по цеху вступились с жесткими заявлениями звезды российского шоу-бизнеса, напоминает «Русская планета».
Как уже сообщало «URA.RU», в нападении на музыканта обвиняют экс-депутата Заксобрания Прикамья, бойца ММА Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. В качестве свидетеля по делу допросили также сына вице-премьера РФ Юрия Трутнева и пермского предпринимателя Тимура Гисматуллина. Сейчас Телепнев исключен из «Единой России», после переквалификации дела на более «тяжелую» статью ему грозит до пяти лет колонии.