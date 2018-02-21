{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Пермского края
20:29  21 февраля 2018 0

Избитый депутатом DJ Smash готовится к новой операции. И обещает поклонникам «интересные детали» дела. ФОТО

Музыкант не сможет работать еще минимум три неделиФото: страница DJ Smash в Instagram

Известному музыканту Андрею Ширману, более известному как DJ Smash, придется перенести дополнительную операцию. Об этом избитый в пермском клубе экс-депутатом и его приятелем артист сообщил подписчикам в Instagram.

«Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами, и вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна», — написал он. Больничный музыканту продлили пока на три недели, завтра его ждет еще одна мини-операция, но «все под полным контролем талантливых врачей», о которых он обещает обязательно рассказать позже отдельным постом.

Кроме того, Ширман пообещал поклонникам новые подробности громкого дела: «А следствие идет. О деталях позже, но поверьте, скоро интересные новости не заставят себя ждать!» Ранее он уже успел опубликовать гей-видео со своим обидчиком. Кроме того, за коллегу по цеху вступились с жесткими заявлениями звезды российского шоу-бизнеса, напоминает «Русская планета».

Как уже сообщало «URA.RU», в нападении на музыканта обвиняют экс-депутата Заксобрания Прикамья, бойца ММА Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. В качестве свидетеля по делу допросили также сына вице-премьера РФ Юрия Трутнева и пермского предпринимателя Тимура Гисматуллина. Сейчас Телепнев исключен из «Единой России», после переквалификации дела на более «тяжелую» статью ему грозит до пяти лет колонии.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров