На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57, об этом сообщили сирийские активисты. В Twitter они разместили фотографии авиатехники.
Ранее появилась информация, что на базе ВКС в Сирии приземлились два других Су-57. Тогда Кремль переадресовал вопрос об этом Минобороны России. Военное ведомство не стало комментировать информацию. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре новейших российских истребителя, пишет газета «Ведомости».
Пентагон ранее заявил, что не считает российские истребители пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) угрозой для своих военных операций в Сирии. Рот этом размещение новейшей авиатехники в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства.