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24 февраля 2018
15:57  24 февраля 2018 0

В Сети появились снимки новых российских Су-57 в Сирии. ФОТО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
В Сирии могут находиться четыре новейших российских истребителяФото: военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57, об этом сообщили сирийские активисты. В Twitter они разместили фотографии авиатехники.

Ранее появилась информация, что на базе ВКС в Сирии приземлились два других Су-57. Тогда Кремль переадресовал вопрос об этом Минобороны России. Военное ведомство не стало комментировать информацию. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре новейших российских истребителя, пишет газета «Ведомости».

Пентагон ранее заявил, что не считает российские истребители пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) угрозой для своих военных операций в Сирии. Рот этом размещение новейшей авиатехники в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства.

Феликс Сорокин
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