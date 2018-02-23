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23 февраля 2018
09:57  23 февраля 2018 8

США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций в Сирии

Такое заявление сделал ПентагонФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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США не считают российские истребители пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) угрозой для своих военных операций в Сирии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Пентагона Эрика Пахона.

Ранее сообщалось, что на базе ВКС в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57. Минобороны России эту информацию в данный момент не комментирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отказался от комментариев, предложив обратиться в другую инстанцию.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев считает, что новейшие российские истребители в Сирии могут стать сдерживающими фактором для соседних стран. Это связано с тем, что их самолеты нередко залетают на территорию арабской республики, пишет информационное агентство.

Виктор Жуков
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