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Главные новости Челябинской области
22:30  24 февраля 2018 2

В Златоусте женщина чудом избежала гибели под колесами неуправляемой фуры. ВИДЕО

Фура пролетела перекресток и врезалась в припаркованную легковушкуФото: «ВКонтакте»

Жительница Златоуста едва не погибла под колесами неуправляемой фуры. Грузовик буквально пролетел через перекресток, выскочил на тротуар и врезался в легковой автомобиль, припаркованный возле многоэтажного жилого дома.

Момент аварии попал на видео очевидца, который разместил его в группе «ЧП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло на 2-й Нижне-Заводской улице, рядом с ТРК «Настенька». В момент аварии женщина собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу. От неуправляемого грузовика ее спасло чудо: каким-то образом она успела отскочить.

По информации управления ГИБДД по Челябинской области, за рулем большегруза находился житель Миасса 1989 года рождения. Он не справился с управлением фурой, съехал с проезжей части и врезался в стоящий автомобиль «Лада Приора». Пострадавших нет.

Видео: Сергей Эртман, группа «ЧП Златоуст», «ВКонтакте»

Наталья Володина
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