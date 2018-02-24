Жительница Златоуста едва не погибла под колесами неуправляемой фуры. Грузовик буквально пролетел через перекресток, выскочил на тротуар и врезался в легковой автомобиль, припаркованный возле многоэтажного жилого дома.
Момент аварии попал на видео очевидца, который разместил его в группе «ЧП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло на 2-й Нижне-Заводской улице, рядом с ТРК «Настенька». В момент аварии женщина собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу. От неуправляемого грузовика ее спасло чудо: каким-то образом она успела отскочить.
По информации управления ГИБДД по Челябинской области, за рулем большегруза находился житель Миасса 1989 года рождения. Он не справился с управлением фурой, съехал с проезжей части и врезался в стоящий автомобиль «Лада Приора». Пострадавших нет.
Видео: Сергей Эртман, группа «ЧП Златоуст», «ВКонтакте»