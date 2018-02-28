На Урале осудят смотрителя кладбища, торговавшего могилами

15:57 28 февраля 2018 0

Смотритель торговал кладбищенской землей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района утвердила обвинительное заключение Александру Гришенкову, который обвиняется в мошенничестве при выделении участков для погребения. Смотритель брал по 40 тысяч за бесплатную услугу.

«Он обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных статьей «мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным следствия, Гришенков с апреля 2012 года работал смотрителем трех городских кладбищ: Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского. Гришенков оказывал муниципальную услугу — предоставлял земельные участки для захоронения. Несмотря на то, что эта услуга бесплатная, он обманывал родственников умерших и брал с них от 25 до 40 тысяч рублей за участок. Следствию удалось доказать 12 преступных эпизодов.

Ранее в том же Чкаловском суде Гришенков уже был осужден в 2017 году и получил два года условно. Следствие установило, что после увольнения он продолжал выдавать себя за работника кладбища и брал с родственников умерших деньги за возможность погребения. Таким образом с марта по июль 2016 года от 62 человек он получил более двух миллионов рублей. После того, как Гришенков попался с поличным, он вернул пострадавшим 790 тысяч рублей, потому и получил условный срок.

«URA.RU» рассказывало о том, что в сентябре 2017 года к десяти годам колонии был приговорен бывший смотритель Широкореченского кладбища в Екатеринбурге Алексей Филонов. Он также подавал земельные участки и заработал на этом 500 тысяч рублей. Чуть раньше в марте того же года Филонова приговорили за аналогичные преступления к восьми годам.