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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
20:49  28 февраля 2018 0

Екатеринбургскую общественную палату возглавил бывший судья

Заседание Общественной палаты Екатеринбурга
Сформирован новый состав Общественной палаты ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завершилось формирование руководящих органов нового пятого созыва Общественной палаты Екатеринбурга. На прошедшем 28 февраля заседании ее председателем избран руководитель коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда в отставке, заслуженный юрист РФ Владимир Разбойников.

Заместителями председателя палаты стали первый проректор Института международных связей профессор Олег Скворцов и директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин.

Новый состав палаты был сформирован в три этапа. Треть ее представителей — 11 человек — была избрана на заседании Екатеринбургской гордумы. Столько же человек включено в палату по предложению главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. После этого 22 уже вступивших в права члена палаты утвердили фамилии еще 11 своих коллег, предложенных общественными организациями Екатеринбурга.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большая часть членов палаты входили в состав ее предыдущего созыва. Среди них: советник директора по общим вопросам «УГМК-Холдинг» Татьяна Дударенко, главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев, директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин, активист проекта «Росяма» Алексей Беззуб и руководитель уральского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова.

В числе новых лиц — бывший руководитель аппарата Екатеринбургской гордумы Ольга Софина, гендиректор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков и гендиректор «Стройтэк» Владимир Копылов.

Председатель предыдущего созыва общественной палаты Яков Спектор умер 10 февраля на 74 году жизни.

Константин Джултаев
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