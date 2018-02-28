Екатеринбургскую общественную палату возглавил бывший судья

Завершилось формирование руководящих органов нового пятого созыва Общественной палаты Екатеринбурга. На прошедшем 28 февраля заседании ее председателем избран руководитель коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда в отставке, заслуженный юрист РФ Владимир Разбойников.
Заместителями председателя палаты стали первый проректор Института международных связей профессор Олег Скворцов и директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин.
Новый состав палаты был сформирован в три этапа. Треть ее представителей — 11 человек — была избрана на заседании Екатеринбургской гордумы. Столько же человек включено в палату по предложению главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. После этого 22 уже вступивших в права члена палаты утвердили фамилии еще 11 своих коллег, предложенных общественными организациями Екатеринбурга.
Большая часть членов палаты входили в состав ее предыдущего созыва. Среди них: советник директора по общим вопросам «УГМК-Холдинг» Татьяна Дударенко, главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев, директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин, активист проекта «Росяма» Алексей Беззуб и руководитель уральского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова.
В числе новых лиц — бывший руководитель аппарата Екатеринбургской гордумы Ольга Софина, гендиректор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков и гендиректор «Стройтэк» Владимир Копылов.
Председатель предыдущего созыва общественной палаты Яков Спектор умер 10 февраля на 74 году жизни.