Уральский вуз попал в престижный мировой рейтинг

Уральский федеральный университет (УрФУ) попал в мировой предметный рейтинг университетов QS World University Rankings by Subject. В нем оценивались не университеты в целом, а их отдельные факультеты. Вуз стал единственным на Урале, представленным в трех широких предметных областях и трех направлениях рейтинга.
«Мы впервые отмечены в широких областях — гуманитарных, естественных науках, а также социальных науках и менеджменте. Среди направлений нам третий год подряд удалось сохранить позиции по математике, второй — по физике. Кроме того, мы впервые стали заметны в машиностроении», — цитирует ректора УрФУ Виктора Кокшарова пресс-служба вуза. В УрФУ также отметили, что отмеченные в рейтинге показатели влияют на успешность карьеры выпускников. Наиболее силен Уральский федеральный оказался в математике.
Ранее «URA.RU» сообщало, что телеведущего Владимира Соловьева возмутила лекция преподавателя УрФУ. Педагог назвал поколение, родившееся в 1965—1975 годах, «злом» и заявил, что именно его представители, занимающие сегодня важные государственные посты, подвержены коррупции.