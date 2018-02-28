{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
21:22  28 февраля 2018 0

Уральский вуз попал в престижный мировой рейтинг

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
УрФУ отличился на УралеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) попал в мировой предметный рейтинг университетов QS World University Rankings by Subject. В нем оценивались не университеты в целом, а их отдельные факультеты. Вуз стал единственным на Урале, представленным в трех широких предметных областях и трех направлениях рейтинга.

«Мы впервые отмечены в широких областях — гуманитарных, естественных науках, а также социальных науках и менеджменте. Среди направлений нам третий год подряд удалось сохранить позиции по математике, второй — по физике. Кроме того, мы впервые стали заметны в машиностроении», — цитирует ректора УрФУ Виктора Кокшарова пресс-служба вуза. В УрФУ также отметили, что отмеченные в рейтинге показатели влияют на успешность карьеры выпускников. Наиболее силен Уральский федеральный оказался в математике.

Ранее «URA.RU» сообщало, что телеведущего Владимира Соловьева возмутила лекция преподавателя УрФУ. Педагог назвал поколение, родившееся в 1965—1975 годах, «злом» и заявил, что именно его представители, занимающие сегодня важные государственные посты, подвержены коррупции.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров