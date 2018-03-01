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02 марта 2018
01 марта 2018
22:30  01 марта 2018 7

«Спортивные успехи фантомны». Диакона Кураева возмутил молебен с хоккеистами-олимпийцами. ВИДЕО

Кураев Андрей как он есть Челябинск, кураев андрей
Священник призывает не беспокоить бога по пустякамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столичном храме Христа Спасителя провели молебен в честь победы российской хоккейной сборной на Олимпийских Играх-2018. «Красная машина» в благодарность за успех поставила в церкви свечи, а возмущенный диакон Андрей Кураев призвал не беспокоить бога по поводу игры.

На молебне в московском храме были президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Кроме того, на церковной службе присутствовал ряд российских хоккеистов, представлявших сборную на Олимпиаде в Пхенчхане. Нападающий Илья Ковальчук отметил в интервью телеканалу «Царьград», что золото Игр в Южной Корее команда взяла с помощью высших сил: «Божья помощь была на миллион процентов, сделали маленькое чудо», — заявил олимпийский чемпион.

Впрочем, не все священнослужители поддержали обряд. Резко против молебнов на спортивные темы высказался протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрейц Кураев.

«Это что-то из мира биткоинов, запредельно-виртуальный мир матрицы, в котором одни фантазмы искажаются другими и благословляются третьими. Это какая-то компьютерная игра третьего уровня», — отметил священник в беседе с «URA.RU».

«Я понимаю, когда идет молебен за здравие больного человека или о ниспослании дождя в засуху. А все эти спортивные успехи, они настолько фантомны. Почему надо всерьез беспокоить бога по поводу игры, мне не очень понятно», — подчеркнул богослов.

Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018, обыграв в финале сборную Германии. Сильнейший по накалу матч закончился со счетом 4:3 в пользу подопечных Олега Знарка.

Ранее диакон Кураев резко отреагировал на молебен с Дедом Морозом в Екатеринбурге. «Слова цирк и церковь становятся однокоренными», — заявил он «URA.RU».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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