Глава Минздрава посетит новый медицинский центр в Свердловской области

15:05 02 марта 2018 2

Единый центр консультирования и мониторинга реанимационных больных заработал в полную силу Фото: Минздрав Свердловской области

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня, 2 марта, приезжает на Урал. Она посетит новый Единый центр консультирования и мониторинга реанимационных больных, который начал действовать на базе центра медицины катастроф.

Новый медицинский центр начал работу в феврале, и сейчас будет функционировать в полную силу, рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Он обеспечивает взаимодействие областных медучреждений, которые оказывают помощь реанимационным больным, а также следит за состоянием наиболее тяжелых пациентов.

Единый центр консультирования и мониторинга реанимационных больных позволит гораздо быстрее принимать решения по поводу очных и дистанционных консультаций. Кроме того, при необходимости пациенты будут оперативно перевозиться из одного медучреждения в другое.