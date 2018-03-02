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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:05  02 марта 2018 2

Глава Минздрава посетит новый медицинский центр в Свердловской области

Единый центр консультирования и мониторинга реанимационных больных заработал в полную силуФото: Минздрав Свердловской области

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня, 2 марта, приезжает на Урал. Она посетит новый Единый центр консультирования и мониторинга реанимационных больных, который начал действовать на базе центра медицины катастроф.

Новый медицинский центр начал работу в феврале, и сейчас будет функционировать в полную силу, рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Он обеспечивает взаимодействие областных медучреждений, которые оказывают помощь реанимационным больным, а также следит за состоянием наиболее тяжелых пациентов.

Единый центр консультирования и мониторинга реанимационных больных позволит гораздо быстрее принимать решения по поводу очных и дистанционных консультаций. Кроме того, при необходимости пациенты будут оперативно перевозиться из одного медучреждения в другое.

Дарья Корчак
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