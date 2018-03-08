Главный залог успеха — дружба лидеров двух стран
Доверие и дружба между лидерами КНР и России являются фундаментом для развития отношений между странами. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции в Пекине.
«Китай полностью уверен в отношениях с Россией», — приводит слова дипломата RT. Стратегическое партнерство между двумя странами «непоколебимо, как гора», подчеркнул Ван И.
Двустороннее сотрудничество между Россией и Поднебесной идет во многих сферах, в том числе по вопросам международной политики, отмечает «Федеральное агентство новостей».