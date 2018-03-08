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08 марта 2018
11:09  08 марта 2018 9

«Непоколебимы, как гора». Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, флаг россии, кнр, китай
Главный залог успеха — дружба лидеров двух странФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доверие и дружба между лидерами КНР и России являются фундаментом для развития отношений между странами. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции в Пекине.

«Китай полностью уверен в отношениях с Россией», — приводит слова дипломата RT. Стратегическое партнерство между двумя странами «непоколебимо, как гора», подчеркнул Ван И.

Двустороннее сотрудничество между Россией и Поднебесной идет во многих сферах, в том числе по вопросам международной политики, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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