Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров
В Екатеринбурге на улице Бисертской загорелся склад и цех по производству мебели. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, пламя видно за десятки километров.
По данным регионального Управления МЧС, сейчас в борьбе с огнем задействованы 52 человека и 19 единиц техники. Кроме того, дополнительно к месту пожара следует передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн. Информации о пострадавших пока не поступало.
Пользователи Сети активно делятся фотографиями, сделанными из окон квартир. Пламя, судя по снимкам, видно не только жителям неподалеку расположенных домов, но и других районах.
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