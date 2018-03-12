Памфилова потребовала «хватать за руку» распространителей фейков о нарушениях на выборах

16:29 12 марта 2018 0

Поводом стала жалоба из Нижнего Новгорода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала региональных коллег пресекать распространение фальшивых сообщений о нарушениях, касающихся избирательного законодательства. Об этом она рассказала в понедельник в ходе заседания рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб.

«Очень мощно набирает силу такое движение, как фабрикация ложных фальсификаций, мнимых фальсификаций, чтобы дискредитировать выборы кто во что горазд. Это тоже вовремя надо выявлять, хватать за руку», — цитирует ТАСС слова Памфиловой. Поводом для замечания стала жалоба жителя Нижегородской области. Его возмутило, что его бывшую жену, работницу детского сада, в Санкт-Петербурге заставляют голосовать на участке рядом с работой, а также то, что ей настоятельно рекомендуют отдать голос за определенного кандидата.

В свою очередь, сама сотрудница детсада во время видеосвязи с членами рабочей группы ЦИК заявила, что не подозревала о жалобе бывшего мужа. По ее словам, она решила голосовать рядом с детсадом из-за детей, которых хотела навестить, ведь они живут неподалеку от учреждения. Женщина указала, что экс-супруг мог увидеть ее заявление о прикреплении к другому участку.

После объяснений женщины Памфилова отметила, что не видит повода для обсуждений. «Это же клевета в чистом виде, надо по отношению к нему принять меры административного воздействия. В соответствующие правоохранительные органы мы направим эти материалы, я думаю, что какой-то административный штраф грозит заявителю», — заключила она. Ранее глава ЦИК рассказала, что никого из зарегистрированных кандидатов в президенты России не будут исключать, потому что это юридически уже невозможно.