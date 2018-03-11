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11 марта 2018
10 марта 2018
08:22  11 марта 2018 0

ЦИК: никого из кандидатов снять с выборов нельзя

Фестиваль
До выборов президента России осталась одна неделяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что никто из зарегистрированных кандидатов в президенты России не будет исключен из бюллетеня, поскольку юридически это уже невозможно.

«Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта и тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов. Сегодня уже все, не реально. Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финиша», — приводит заявление Памфиловой «Газета.ру».

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта 2018 года. За главный государственный пост будут бороться восемь кандидатов: Павел Грудин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), и действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца.

Сергей Макеев
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