ЦИК: никого из кандидатов снять с выборов нельзя

08:22 11 марта 2018 0

До выборов президента России осталась одна неделя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что никто из зарегистрированных кандидатов в президенты России не будет исключен из бюллетеня, поскольку юридически это уже невозможно.

«Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта и тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов. Сегодня уже все, не реально. Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финиша», — приводит заявление Памфиловой «Газета.ру».

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта 2018 года. За главный государственный пост будут бороться восемь кандидатов: Павел Грудин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), и действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца.