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12 марта 2018
17:30  12 марта 2018 0

Песков объяснил, почему Путин заявил, что его пресс-секретарь «несет пургу»

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий
Песков отметил, что Путин требовательный человекФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина, который в интервью NBC отметил, что его пресс-секретарь порой «несет пургу». Песков уточнил, что в Кремле неоднократно говорили о требовательности российского лидера.

«И, соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. А критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная, но в целом вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством», — цитирует RT слова Пескова. Он также указал, что не критикуют только того работника, который ничего не делает.

Ранее Владимир Путин признался телеканалу NBC, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, напоминает «Национальная служба новостей». «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую „пургу“», — отметил российский лидер. Он также добавил, что у него «своя работа».

Иван Шестак
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