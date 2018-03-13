Уральским вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития выплатили 2 млрд рублей

10:53 13 марта 2018 0

Запсибкомбанк произвел выплаты в сжатые сроки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Около трех тысяч вкладчиков Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) обратились за страховыми выплатами в «Запсибкомбанк» с 19 февраля по 1 марта. Общая сумма выплат за этот период составила почти 2 миллиарда рублей.

«Запсибкомбанк» в короткие сроки выплатил почти 80% от заявленного Агентством по страхованию вкладов объема. Для этого банк организовал процедуру выдачи более чем в пятидесяти точках присутствия. В основном за страховыми возмещениями обращались вкладчики из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, городов ХМАО и ЯНАО, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

«Банк максимально оперативно организовал процедуру выдачи страховых выплат. Для удобства вкладчиков работали дополнительные окна выдачи, а также действовала система предварительной записи», — рассказал «URA.RU» директор дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Иван Бочарников.