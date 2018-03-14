Детского тренера на Урале обвинили в домогательствах

16:12 14 марта 2018 0

Тренера обвинили в пьянстве и домогательствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать одной из екатеринбургских спортсменок написала заявление в СК РФ по Свердловской области и обвинила тренера в том, что тот домогался до ее дочери. Аналогичное коллективное заявление поступило в СК РФ от юношеской команды девочек. Письма также направлены в министерство спорта Свердловской области и губернатору области.

Скандал разразился в одном из видов спорта. Поводом стали события, произошедшие на недавнем чемпионате России, где команда успешно выступила. Год назад тренер уже засветился в аналогичном скандале — его также обвиняли в пьянстве и домогательствах. О предшествующих событиях 2017 года, которые стали звеньями одной цепи, рассказала «URA.RU» Екатерина (имя изменено), которая сейчас играет в молодежной команде. Девушка занималась у тренера с 12 лет.

«Его уволили, так как мы были недовольны тем, что он постоянно напивался на выездах и соревнованиях. Мы его несли неоднократно на своих плечах до поезда. В поездах тренер тоже пил постоянно. Это проходило только на соревнованиях, а когда мы возвращались, он вел себя нормально. Не было такого, чтобы на тренировках он выпивал. Он был уволен у нас в 2017 году, но сразу же его пристроили к команде несовершеннолетних девчонок. По их словам, он закрывал одну из них в комнате, говорил, что он ее любит. Писал ей смски странные, постоянно звал зайти к нему, говорил про любовь», — рассказала Екатерина.

На нынешнем же чемпионате играла младшая сестра Екатерины. В этот раз тренера обвинили еще и в махинациях, якобы он забрал девочку против ее воли из юношеской команды к себе.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» тренер назвал все претензии к его работе бредом: «Я работаю 30 лет, заслуженный тренер России, у меня есть результаты постоянные, чемпионы, девять раз приводил к первому месту команду во всероссийских соревнованиях. Работал с юниорской сборной — медали Европы, на трех чемпионатах мира с командой девушек работал. Никто меня не увольнял, я менял работу по собственному желанию. Про пьянство бред, я с алкоголем не дружу. Вот и получается, что одна ложь тянется за другой. У нас в мире спорта много разного происходит, и завистников хватает. Но я все равно не понимаю, кто за все этим стоит». В СКР по Свердловской области, куда обратилось «URA.RU», сказали, что пока не будут комментировать эту историю.