Генеральный директор НПО автоматики (НПОА) Андрей Мисюра отказался судиться с возглавляемым им предприятием. Как следует из электронной картотеки дел свердловского арбитража, топ-менеджер ходатайствовал об отказе от иска.
Заявление об отзыве иска Мисюра подал 13 марта. Оперативно получить комментарий у гендиректора НПОА не удалось — на звонки журналиста по сотовому телефону он не ответил. В пресс-службе НПОА также не взяли трубку.
Андрей Мисюра подал в суд на предприятие в конце января 2018 года. Как следует из документов, гендиректор хотел оспорить решение, принятое советом директоров АО «НПО автоматики» 26 декабря 2017 года. Что это было за решение, из документов неясно. Мисюра также просил приостановить действие оспариваемого им решения совета директоров до окончания процесса, но суд отказал в этом ходатайстве. Отметим, сегодня, 15 марта, в 11:15 должно состояться заседание по этому делу.
Андрей Мисюра возглавил НПОА после отставки гендиректора Леонида Шалимова. Тот уволился после скандала из-за срыва (переноса на сутки) первого запуска космического корабля с нового космодрома «Восточный». Комиссия тогда выяснила, что причиной неудачи стал дефектный кабель, изготовленный на уральском предприятии.