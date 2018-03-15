Тунгусов назначил официальное совещание по отмене выборов мэра Екатеринбурга

В резиденции губернатора Свердловской области 19 марта пройдет расширенное совещание под председательством первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, участники которого должны принять решение о введении новой схемы формирования органов муниципальной власти в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
В попавшей в распоряжение «URA.RU» повестке мероприятия первым вопросом значится подготовка изменений в Избирательный кодекс области. В них будет предложено снизить долю депутатов дум двух городов, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25%.
Второй вопрос в повестке — «О внесении изменений в статью 5 закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований». Согласно действующей редакции статьи, главы обоих городов избираются всенародно. Мэр Нижнего Тагила руководит администрацией города, мэр Екатеринбурга возглавляет местную думу. Участникам совещания будет предложено ввести в этих муниципалитетах так называемую «советскую» схему. Она предусматривает избрание глав на заседании гордум из числа предложенных специальной комиссией кандидатов.
Источник агентства в областных структурах власти сообщил, что в настоящее время решается вопрос, кто будет вносить проект поправок. По одной из версий, это сделает губернатор Евгений Куйвашев, по другой — группа депутатов. Документ должен быть представлен на рассмотрение областных депутатов до 22 марта.
Директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов пояснил «URA.RU»: «Это одно из десятка технических совещаний, направленных на совершенствование законодательства Свердловской области. Ничего особенного и экстраординарного в этом рабочем совещании нет».