Неизвестные устроили массовый погром автомобилей в Екатеринбурге. ФОТО

15:09 15 марта 2018 0

У машин выбили стекла и украли один видеорегистратор Фото: движение «Гражданский патруль» в Свердловской области

В ночь с 13 на 14 марта в Екатеринбурге неизвестные устроили погром нескольких автомобилей, припаркованных на территории многоквартирного жилого дома №17 на Сызранском переулке. Об этом «URA.RU» сообщили волонтеры общественного движения «Гражданский патруль».

«Вытащили за 2 тысячи регистратор, а повреждений на 50 тысяч. Да это была акция устрашения от местного гопья», — написала на свой страничке в Instagram одна из горожанок, машина которой пострадала.

Правозащитники считают, что происшествие не случайное. Так как многоэтажку построили без паркинга, жильцы дома вынуждены ставить машины на свободном от застроек участке муниципальной земли вблизи Агрономической, 59б. Однако три месяца назад на этой территории криминальная группировка организовала нелегальную платную автостоянку, утверждают активисты. Тогда движение вступило в конфликт с владельцами парковки. Ситуацию подтвердили в земельном комитете Екатеринбурга. В прокуратуре провели проверку, также подтвердили факт нарушения, но не смогли установить владельцев парковки. Материалы проверки направили в полицию — никаких действий с их стороны не последовало, утверждают волонтеры.

1/6 Фото: движение «Гражданский патруль» в Свердловской области

«По непонятным причинам деятельность парковки до сих пор не пресечена, более того, вблизи уже завершено строительство второй такой же автостоянки. Зато от слов к делу перешли владельцы нелегального бизнеса. Если раньше мы получали только угрозы в виде СМС, то теперь уже пострадало имущество жильцов», — пояснил руководитель «Гражданского патруля» в Свердловской области Роман Тихонов. В настоящее время правозащитники готовят очередное обращение в прокуратуру с требованием пресечь незаконное предпринимательство.

«Утром 14 марта в отдел полиции №12 поступили три сообщения по факту повреждений автомобилей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции опросили владельцев авто и жителей близлежащих домов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, по итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в отделении по связям со СМИ управления МВД РФ по Екатеринбургу. В ведомстве добавили, что говорить о версиях и причинах случившегося пока рано.