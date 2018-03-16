«Выпрямление» пермского шоссе Космонавтов обойдется в четверть миллиарда

На «спрямление» шоссе Космонавтов в Перми уйдет 250 млн рублей. К работам приступят в четвертом квартале 2018 года, заявил на встрече рабочей группы Заксобрания по развитию автодорог министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
По его словам, выпрямление коснется шести разворотных участков. После проведения работ по трассе можно будет ехать со скоростью 90 км/ч и плавно входить в повороты, передает портал «59.ру». Уханов рассчитывает получить разрешение от госэкспертизы к 28 апреля.
Министр также заявил о планах по строительству двухуровневой развязки на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной. Это позволит устранить заторы и аварийные ситуации на дороге. На объект в бюджете на 2018—2020 годы заложен один млрд рублей. Проектную документацию готовит «Гипростроймост».
Ранее сообщалось, что шоссе Космонавтов раскритиковал бывший губернатор Прикамья, а теперь полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Проехав по дороге, он заявил, что только сумасшедшие могли построить трассу, по которой невозможно двигаться, не ожидая аварии. Участок строили при экс-главе Пермского края Викторе Басаргине. Пришедший ему на смену Максим Решетников заявил, что дорогу придется переделывать.