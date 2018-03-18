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Главные новости Свердловской области
17:20  18 марта 2018 0

Итоги выборов по проекту благоустройства Екатеринбурга сегодня не подведут. Это голосование сложнее выборов президента

Знак аварийной остановки. Екатеринбург, оперный театр
Один из проектов посвящен благоустройству сквера за оперным театромФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Результаты проходящего сегодня голосования за проекты благоустройства городских территорий Екатеринбурга будут обнародованы лишь 23 марта.

Задержка вызвана необходимостью в первую очередь дождаться подведения официальных итогов выборов президента РФ, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь администрации областного центра Анатолий Карманов. Лишь после этого очередь дойдет до решения других задач.

Как писало «URA.RU» ранее, управление архитектуры и градостроительства мэрии предложило горожанам четыре проекта, на реализацию которых могут быть выделены деньги в 2018 году: благоустройство двух участков набережной Исети, парка Зеленая роща и сквера у оперного театра. Голосование проходит в помещениях, находящихся в непосредственной близости к участкам по выборам президента РФ. Избиратели могут поддержать до трех проектов из предложенного списка.

По словам Карманова, горожане активно интересуются ходом голосования за проекты благоустройства, однако процент принявших в нем участие горожан не подсчитывается. Читатели «URA.RU» сообщают, что голосование организовано не на всех избирательных участках.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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