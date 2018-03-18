На избирательном участке в Челябинске закончились бюллетени

На одном из избирательных участков в центре Челябинска, которым в том числе воспользовались и те, кто голосовал не по месту жительства, закончились избирательные бюллетени. Инцидент уже прокомментировал «URA.RU» председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.
«Это рабочая ситуация. Очень высокая активность избирателей. Самые свежие списки были на утро 18 марта. В том числе и те, кто „прикрепились“ совсем недавно. Такие вопросы решаются в оперативном порядке. Нарушений нет», — пояснил он.
Также на происшествие отреагировала секретарь Центризбиркома Майя Гришина. «Это не правонарушение, это форс-мажор. Предусмотрен механизм дополнительной поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней», — цитирует Гришину РИА «Новости».
Напомним, «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию о выборах президента России. Мы рассказываем о самом интересном, что происходит на избирательных участках.