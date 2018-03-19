00:24 19 марта 2018 0

Медведев разрисовал избирательный бюллетень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев мог испортить избирательный бюллетень. Видеозапись, на которой он якобы сделал это, появилась в телеграм-канале Daily Storm.

В ролике Медведев получил бюллетень у члена избирательной комиссии и расписался за это. Судя по видеозаписи, в кабинке для голосования в поле информации о кандидате-самовыдвиженце Владимире Путине премьер-министр якобы нарисовал сердечко, а в пустом квадрате напротив имени кандидата от КПРФ Павла Грудинина поставил крестик. По правилам, отметку о выборе можно ставить только в одном квадрате, иначе бюллетень признается недействительным.

Напомним, в президентской гонке в 2018 году приняли участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент в России уже завершились президентские выборы. ВЦИОМ опубликовал первые результаты экзитполов: лидирует Владимир Путин с результатом 73,9%.