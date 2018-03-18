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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
23:33  18 марта 2018 0

ВЦИОМ опубликовал первые результаты экзитполов

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, 18марта, кандидаты в президенты, выборы президента россии, выборы2018
По данным ВЦИОМ, на выборах лидирует Владимир ПутинФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На выборах президента России лидирует Владимир Путин с результатом 73,9%. Данные экзитполов опубликовал Bсероссийский центр изучения общественного мнения, который провел опрос по заказу Экспертного института социальных исследований.

На втором месте на президентских выборах в России — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 2,5% избирателей, за Григория Явлинского («Яблоко») — 1,6%, Бориса Титова («Партия Роста») — 1,1%, за Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») — 1,0%, за Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 0,8%. Недействительных бюллетеней оказалось 1,2%.

Опрос проводился на 1200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. Всего было опрошено 162 тысячи человек. На вопросы ответили 62,8% респондентов, 37,2% респондентов отказались сделать это.

Интервьюеры ВЦИОМ предлагали поучаствовать в анонимном опросе на выходе с избирательных участков на планшетах (635 участков) или с помощью опросного листа, имитирующего бюллетень для голосования, и затем самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Избирателям задавали вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его возрасте и поле.

Ольга Кулакова
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